AKTIE IM FOKUS: Nvidia setzt Kurserholung mit Schwung fort - UBS optimistisch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger setzen am Montag in New York verstärkt auf ihren Künstliche-Intelligenz-Liebling NVIDIA. Die Titel des Prozessorherstellers zogen um bis zu sechs Prozent auf 111 US-Dollar an und erreichten so ihr höchstes Niveau seit dem jüngsten Kursrutsch Anfang August. Zuletzt betrug das Plus am Montag dann noch etwa fünf Prozent.

Bislang hatten sich im August unter Tech-Anlegern verstärkt Rezessionssorgen breit gemacht, die verstärkt wurden durch enttäuschende Quartalsberichte und Ausblicke der Tech-Riesen Intel und Amazon. Hatten die Nvidia-Aktien den Juli noch zu 117 Dollar beendet, waren sie vor einer Woche im Tief nur noch gut 90 Dollar wert. Dies bedeutete einen Kurssturz um 23 Prozent, von dem sie sich in den vergangenen Tagen schon schrittweise erholt hatten.

Auf dem Niveau des Rücksetzers hält UBS-Analyst Timothy Arcuri einen Gewinn-Höhepunkt im Jahr 2025 für eingepreist, was aber nicht angebracht sei. 2026 werde es wieder aufwärtsgehen, vermutet er und hält daher an seiner Kaufempfehlung fest. Mit einem Kursziel von 150 Dollar sieht er auf dem bereits deutlich erholten Niveau noch mehr als ein Drittel an Kurspotenzial.

Arcuri gab außerdem eine Vorschau ab auf die Zahlen zum zweiten Quartal, die am 28. August anstehen. "Zahlenmäßig sehen wir Aufwärtspotenzial für die Ergebnisse", lobte der Experte im Einklang mit den letzten Quartalszahlen. Als Treiber dafür sieht er das Rechenzentren-Geschäft, das unserer Meinung nach bis zu 26 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Damit liege seine Annahme über dem Konsens.

In einer weiteren Studie äußerte sich die Bank of America positiv zum Chipsektor. "Saisonale Gegenwinde könnten sich bis Oktober auflösen", schrieb Analyst Vivek Arya von der US-Investmentbank. Er vertraut auf das Geschäft mit Cloud-Anbietern in einem Umfeld ansonsten getrübter Endmärkte. In der Nvidia-Aktie sieht er einen "Top-Pick", sollte das Szenario einer konjunkturellen Erholung eintreten. Auch er rät mit einem Kursziel von 150 Dollar weiterhin zum Kauf der Aktie.

Mit dem Kursanstieg wurde Nvidia am Montag im Verlauf auch an der Nasdaq-Börse zu einer Stütze. Während der Standardwerte-Index Dow Jones Industrial leicht fiel, bewegte sich der technologielastige NASDAQ 100 mit 0,4 Prozent im Plus./tih/jsl/jha/