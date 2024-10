Aktien Schweiz gehen freundlich ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Freitag eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Am Nachmittag sorgen neue Rekordstände an der Wall Street für Kauflaune. Händler sprachen von einem relativ günstigen Umfeld mit Blick auf sinkende Leitzinsen und günstigere Wirtschaftserwartungen. Die US-Erzeugerpreise hielten die Zinssenkungsfantasie am Leben, ebenso ein schwächer als gedacht ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen. Und der Start in die US-Berichtssaison fiel positiv aus, sowohl JP Morgan als auch Wells Fargo hatten mehr verdient als erwartet. Andererseits verhinderte das geopolitische Risiko mit der Gefahr einer Eskalation im Krieg zwischen dem Iran und Israel größere Engagements.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.154 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 12,92 (zuvor: 14,91) Millionen Aktien. Mit den positiven Geschäftsausweisen der US-Banken legten UBS 0,9 um Prozent zu, Partners Group gewannen 0,8 Prozent.

Im Vorfeld der für Samstag angekündigten Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums zeigten sich im Luxusgütersektor, für den der chinesische Markt von immenser Bedeutung ist, Richemont (+0,2%) und Swatch (-0,7%) uneinheitlich. Marktteilnehmer waren uneins, ob China neue Konjunkturstimuli bekannt geben werde.

Roche kletterten um 0,9 Prozent. Der Pharmakonzern hatte von der US-Gesundheitsbehörde FDA für sein Medikament Itovebi die Zulassung zur Behandlung von Brustkrebs erhalten. Die Zulassung wurde nach einer erfolgreichen Phase-3-Studie in Kombination mit Palbociclib und Fulvestrant erteilt. Der Wettbewerberaktie von Novartis zog um 0,8 Prozent an.

