Aktien-Tipp Rheinmetall-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1740 auf 1770 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele sprächen für eine Phase ausgeprägten Wachstums, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags. Die Ziele berücksichtigten jedoch bereits die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL) und weitere kleine Zukäufe. Viel Luft nach oben für die Aktien sieht Cohrs derzeit nicht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1 708,00 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3,63 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65 655 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2025 um 179,3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 11.03.2026 erwartet.

