Rheinmetall Aktie

1 753,50EUR -32,00EUR -1,79%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

11.11.2025 07:36:44

Rheinmetall Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem anstehenden Kapitalmarkttag von 1960 auf 1980 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Rheinmetall erziele bereits jetzt branchenführende Margen im Verteidigungsbereich von 18 Prozent, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 13 Prozent, schrieb Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Insofern sei es nicht das ehrgeizige Umsatzziel für 2030, das ihm am meisten zu schaffen mache, sondern die Nachhaltigkeit der Profitabilität. Für die Jahre 2025 und 2026 erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS)./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 980,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
1 769,50 € 		Abst. Kursziel*:
11,90%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1 754,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,85%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

