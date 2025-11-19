Rheinmetall Aktie
|1 725,50EUR
|-3,00EUR
|-0,17%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rheinmetall nach neuen mittelfristigen Zielen mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sie seien letztlich weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Viele Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 980,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
1 735,50 €
|
Abst. Kursziel*:
14,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
1 725,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
18.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)