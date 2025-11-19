Rheinmetall Aktie

1 725,50EUR -3,00EUR -0,17%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 07:45:10

Rheinmetall Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rheinmetall nach neuen mittelfristigen Zielen mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sie seien letztlich weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Viele Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 980,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
1 735,50 € 		Abst. Kursziel*:
14,09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1 725,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten