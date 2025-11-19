Rheinmetall Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. "Evolution zählt mehr als Revolution", überschrieb Analyst Sven Weier am Dienstagabend seinen Kommentar. Es sei ausreichend beruhigend, dass die Ziele für 2030 am oberen Ende der bisherigen Prognose lägen. Noch wichtiger aber sei, dass in den Folgejahren erhebliches Wachstumspotenzial bestehe, denn Rheinmetall sei bis Ende der 2030er-Jahre zuversichtlich. Weier zufolge gibt es zudem genügend Anzeichen dafür, dass die Margen langfristig verteidigt werden könnten./rob/ck/ag
