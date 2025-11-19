Rheinmetall Aktie

1 707,00EUR -21,50EUR -1,24%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

19.11.2025 10:50:36

Rheinmetall Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. "Evolution zählt mehr als Revolution", überschrieb Analyst Sven Weier am Dienstagabend seinen Kommentar. Es sei ausreichend beruhigend, dass die Ziele für 2030 am oberen Ende der bisherigen Prognose lägen. Noch wichtiger aber sei, dass in den Folgejahren erhebliches Wachstumspotenzial bestehe, denn Rheinmetall sei bis Ende der 2030er-Jahre zuversichtlich. Weier zufolge gibt es zudem genügend Anzeichen dafür, dass die Margen langfristig verteidigt werden könnten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 716,50 € 		Abst. Kursziel*:
45,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 707,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,46%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

