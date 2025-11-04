Rheinmetall Aktie

1 729,50EUR -40,50EUR -2,29%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Rheinmetall Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1960 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 960,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
1 760,00 € 		Abst. Kursziel*:
11,36%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1 729,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

