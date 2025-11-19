Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Anlage unter der Lupe
|
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rheinmetall-Papier bei 75,38 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 132,661 Rheinmetall-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 227 646,59 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Anteils am 18.11.2025 auf 1 716,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2 176,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 79,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 625,00
|0,74%
