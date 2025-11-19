DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rheinmetall-Papier bei 75,38 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 132,661 Rheinmetall-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 227 646,59 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Anteils am 18.11.2025 auf 1 716,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2 176,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 79,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at