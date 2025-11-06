Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1960 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe erwartungsgemäße Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert und sich zuversichtlich hinsichtlich des Wachstumskurses im vierten Quartal gezeigt, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion auf das seiner Ansicht nach ambitionierte Ziel für 2030 habe jedoch seine Befürchtung bestärkt, dass die hohen Markterwartungen das Aufwärtspotenzial begrenzten./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
