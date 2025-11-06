Rheinmetall Aktie

06.11.2025 20:14:28

Rheinmetall Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1960 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe erwartungsgemäße Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert und sich zuversichtlich hinsichtlich des Wachstumskurses im vierten Quartal gezeigt, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion auf das seiner Ansicht nach ambitionierte Ziel für 2030 habe jedoch seine Befürchtung bestärkt, dass die hohen Markterwartungen das Aufwärtspotenzial begrenzten./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 960,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
1 714,00 € 		Abst. Kursziel*:
14,35%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1 710,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

