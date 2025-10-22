Barclays Aktie
Aktienrückkauf und Renditeziel-Anhebung treiben Barclays-Aktie nach oben
Die Barclays-Aktie legte in London zuletzt um 4,28 Prozent zu auf 3,799 GBP und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Londoner Leitindex FTSE 100.
Im laufenden Jahr will Barclays-Chef C.S. Venkatakrishnan die Rendite auf das materielle Eigenkapital der Bank jetzt auf mehr als elf Prozent nach oben treiben. Bisher hatte er lediglich rund elf Prozent angepeilt. Dazu soll der Zinsüberschuss 12,6 Milliarden Pfund erreichen - etwas mehr als zuletzt angekündigt.
Im dritten Quartal legte Barclays allerdings weitere 235 Millionen Pfund für die Entschädigung von Kunden zurück, die sie nach Ansicht der Aufsichtsbehörde FCA bei Autofinanzierungen in früheren Jahren über die Provisionen für die Autohändler im Unklaren gelassen hatte. Damit vervierfachte sie ihre bisherigen Rückstellungen für den Fall nahezu. Von dem Skandal sind auch weitere britische Banken betroffen.
Unterdessen steigerte die Bank ihre Erträge im dritten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent auf 7,2 Milliarden Pfund. Der Gewinn sank hingegen um sieben Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Pfund.
So musste Barclays in der hauseigenen Investmentbank allein 110 Millionen Pfund auf den Kredit eines einzelnen Kunden abschreiben. Die Bank bleibe im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Tricolor Holdings weiterhin wachsam, erklärte Venkatakrishnan. "Wenn man Geld verleiht, muss man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, einschließlich Betrug."
/stw/err/jha/
LONDON (dpa-AFX)
Analysen zu Barclays plcmehr Analysen
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
