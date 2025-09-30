Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Experten-Einschätzung 30.09.2025 10:58:51

Barclays Capital bescheinigt Equal Weight für Symrise-Aktie

Barclays Capital bescheinigt Equal Weight für Symrise-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Symrise-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 97 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane kappte seine Wachstumsschätzung für das dritte Quartal des Aromenherstellers am Montag auf plus 1,5 Prozent. 2026 rechnet er zwar mit Besserung, aber im Basisszenario mit einem weiteren unterdurchschnittlichen Jahr.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 73,14 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 17,58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 186 705 Symrise-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gab die Aktie um 27,9 Prozent nach. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AGmehr Analysen

10:08 Symrise Equal Weight Barclays Capital
07:15 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Symrise Buy Baader Bank
26.09.25 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 73,08 -0,52% Symrise AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX etwas tiefer -- DAX in impulslosem Handel wenig verändert -- Chinas Börsen gehen fester in die Feiertagspause - Japans Börse mit Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind überschaubare Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich ebenfalls nur moderate Ausschläge. Die Börsen in Asien fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen