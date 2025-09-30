Barclays Capital bescheinigt Equal Weight für Symrise-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 97 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane kappte seine Wachstumsschätzung für das dritte Quartal des Aromenherstellers am Montag auf plus 1,5 Prozent. 2026 rechnet er zwar mit Besserung, aber im Basisszenario mit einem weiteren unterdurchschnittlichen Jahr.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 73,14 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 17,58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 186 705 Symrise-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gab die Aktie um 27,9 Prozent nach. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.