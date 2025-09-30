Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Experten-Einschätzung
|
30.09.2025 10:58:51
Barclays Capital bescheinigt Equal Weight für Symrise-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 97 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane kappte seine Wachstumsschätzung für das dritte Quartal des Aromenherstellers am Montag auf plus 1,5 Prozent. 2026 rechnet er zwar mit Besserung, aber im Basisszenario mit einem weiteren unterdurchschnittlichen Jahr.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 10:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 73,14 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 17,58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 186 705 Symrise-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gab die Aktie um 27,9 Prozent nach. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
09:31
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:31
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Symrise auf 105 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
29.09.25
|Symrise-Analyse: Symrise-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Underperform bewertet (finanzen.at)
|
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
26.09.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
26.09.25
|Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Baader Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|10:08
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:15
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:08
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:15
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|73,08
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPotenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX etwas tiefer -- DAX in impulslosem Handel wenig verändert -- Chinas Börsen gehen fester in die Feiertagspause - Japans Börse mit Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind überschaubare Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich ebenfalls nur moderate Ausschläge. Die Börsen in Asien fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.