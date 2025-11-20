Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Allianz-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Die 2026 veranschlagte Rendite auf den materiellen Buchwert steigt ein klein wenig.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Allianz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 362,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 0,41 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144 232 Allianz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Allianz-Aktie um 27,8 Prozent zu. Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



