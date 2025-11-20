Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Allianz-Analyse im Fokus 20.11.2025 14:37:48

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Allianz-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Allianz-Aktie

Allianz-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Baker einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Die 2026 veranschlagte Rendite auf den materiellen Buchwert steigt ein klein wenig.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Allianz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 362,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 0,41 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144 232 Allianz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Allianz-Aktie um 27,8 Prozent zu. Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten