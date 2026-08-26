Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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26.08.2026 18:39:56
Alphabet Reports $514 Billion Backlog in its Cloud Segment
The booming demand for artificial intelligence is boosting Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) cloud segment.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 23, 2026. The video was published on Aug.25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20:04
|Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
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18:00
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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16:01
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
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25.08.26
|Waymo picks Munich for first EU robotaxi launch (Financial Times)
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24.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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21.08.26
|Waymo doubles spending on lobbying in robotaxi battle with Uber (Financial Times)
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20.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.08.26
|Google strikes $12bn AI chip deal with Marvell (Financial Times)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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