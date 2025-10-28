Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.10.2025 03:07:00
Amazon: Konzern plant offenbar gewaltige Kündigungswelle
In der Pandemie wurde massenhaft eingestellt, nun setzt Amazon den Rotstift an: Bei dem Unternehmen sollen laut US-Medien massiv Stellen wegfallen. Besonders betroffen ist demnach ausgerechnet die Personalabteilung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
