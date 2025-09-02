Amazon-Aktie dennoch schwächer: Milliarden-Investition für Cloud-Ausbau in Neuseeland

Amazon verstärkt seine Cloud-Präsenz in Neuseeland: Mit einer Milliarden-Investition sollen neue Rechenzentren, tausende Jobs und modernste Technologien entstehen.

• Amazon investiert Milliardensumme in neue AWS-Region in Neuseeland• Mehr als 1.000 Jobs pro Jahr sollen geschaffen werden• Nutzung modernster AWS-Technologien

Amazon treibt seine globale Cloud-Expansion voran: Mit der Einrichtung der neuen AWS-Region Asien-Pazifik in Neuseeland investiert der Konzern laut einer Pressemitteilung auf Business Wire über 7,5 Milliarden Neuseeland-Dollar (NZD) in moderne Rechenzentren. Laut Prasad Kalyanaraman, Vize Präsident des Infrastruktur-Service bei AWS, wird die neue AWS-Region in Neuseeland "dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in ganz Neuseeland zu bedienen. Außerdem wird sie Unternehmen jeder Größe zur Beschleunigung ihrer digitalen Transformation befähigen."

Wirtschaftliche Impulse und Fachkräfteförderung

Die neue AWS-Region soll jährlich über 1.000 Vollzeitstellen schaffen und rund 10,8 Milliarden NZD zum BIP Neuseelands beitragen. Graeme Muller, CEO von NZTech, betont laut Business Wire: "Diese Investition in die digitale Infrastruktur und das Engagement von Amazon für den Ausbau digitaler Kompetenzen können das Wachstum neuseeländischer Technologieunternehmen beschleunigen und den Neuseeländern den Zugang zu hochqualifizierten, sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen im Technologiebereich eröffnen."

AWS-Kunden in Neuseeland sind unter anderem Kiwibank, AMP New Zealand, TVNZ und die Universität Auckland, so die Pressemitteilung. Zusätzlich sollen bis zu 100.000 Menschen in Cloud-Kompetenzen geschult werden - über 50.000 Trainings wurden bereits absolviert.

Die AWS-Region umfasst drei Availability Zones und setzt auf erneuerbare Energien über ein Windprojekt mit Mercury NZ. Die neue Region ermöglicht die Nutzung modernster AWS-Technologien wie KI, maschinelles Lernen, Datenbanken und Content Delivery Networks bei niedriger Latenz, heißt es.

So reagiert die Amazon-Aktie

Die Neuigkeiten zur Milliarden-Investition in eine neue AWS-Region kommt bei Anlegern scheinbar nicht gut an: Nach der Ankündigung fällt die Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise um 2,54 Prozent auf 223,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at