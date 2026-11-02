Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.11.2026 22:05:00
Amazon (AMZN) Stock for the Next 10 Years: Buy, Hold, or Avoid?
Amazon (NASDAQ: AMZN), the world's largest e-commerce and cloud infrastructure company, has delivered an impressive 534% gain over the past ten years. But does its stock still have more upside potential over the next decade?
Amazon generates most of its revenue from its e-commerce business, but its cloud platform, Amazon Web Services (AWS), brings in most of its operating profits.
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