Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
31.10.2025 21:59:20
Amazon-Bilanz begeistert: Wall Street geht freundlich ins Wochenende
Nach den zurückhaltenden Aussagen der Fed zu einer Zinssenkung im Dezember sorgen die Quartalszahlen von Amazon und Apple wieder für bessere Laune und steigende Kurse an der Wall Street. Der Goldpreis zieht sich wieder unter die Marke von 4000 Dollar zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
