Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.01.2026 03:15:59
Amazon bungles Wednesday layoff plan with misfired internal email
Nearly 10 per cent of the firm’s corporate workforce to be retrenchedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Amazon
|
05:14
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
|
28.01.26
|Amazon schließt kassenlose Supermärkte (Spiegel Online)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Amazon macht Mini-Supermärkte ohne Kassen dicht (dpa-AFX)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Amazon streicht weltweit 16.000 Arbeitsplätze (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Amazon streicht weitere 16.000 Bürojobs - Fokus auf KI (Spiegel Online)
|
28.01.26
|Amazon streicht 16.000 Jobs - Abbau der Bürokratie (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Amazon to axe another 16,000 corporate jobs (Financial Times)
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
