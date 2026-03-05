Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
05.03.2026 03:08:10
Amazon Eliminates 100 White Collar Jobs In Robotics Team: Report
This article Amazon Eliminates 100 White Collar Jobs In Robotics Team: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
20:04
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16:03
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
04.03.26
|NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|Amazon-Aktie schwächelt: Rechenzentren von Amazon-Tochter bei Drohnenangriffen beschädigt (dpa-AFX)
|
03.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)