Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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27.10.2026 09:55:00
Amazon Is Underperforming the S&P 500 and Nasdaq-100. Could Oct. 29 Mark a Turning Point?
Amazon (NASDAQ: AMZN) continues to be the world's leading provider of e-commerce services. Amazon Web Services (AWS) also continues to lead the cloud infrastructure market, and the company's digital advertising business has been posting very impressive growth.
While the tech giant has generally been posting impressive business results, this hasn't translated into market-beating performance for its stock. Amazon's share price has risen slightly over 7% this year, while the S&P 500 and the Nasdaq-100 have risen 11% and 16%, respectively, in 2026.
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