Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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28.05.2026 10:03:00

Amazon Just Delivered Mind-Boggling News to Shareholders

Amazon (NASDAQ: AMZN) has been one of the early winners of the artificial intelligence (AI) boom, as a user and developer of the technology. Through its e-commerce business, the company has applied AI systems to its fulfillment network to increase speed and efficiency and has been offering AI tools to customers as they shop. At the same time, Amazon Web Services (AWS), the cloud business, designs and sells AI products to its customers.All of this is supercharging revenue now, and it may boost profit and lower costs for the company over the long run. So, Amazon has already been benefiting from the AI story, but it's well-positioned to gain in the next chapters too. On top of this, the technology titan recently delivered mind-boggling news to shareholders. Let's check it out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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