Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
04.12.2025 15:16:00
Amazon macht Schluss mit veralteter Software
AWS rüstet seine KI-Werkzeuge massiv für die Wartung von Bestandssoftware auf. Unter dem Label AWS Transform bündelt Amazon passende neue Funktionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
