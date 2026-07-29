Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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29.07.2026 22:14:15
Amazon Q2 Preview: Ecommerce Growth May Be Overshadowed By AWS Momentum Again
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