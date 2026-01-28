Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.01.2026 11:46:22
Amazon to axe another 16,000 corporate jobs
Latest cuts will bring total number of lay-offs to 30,000 over past three months amid higher spending on AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
