Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.03.2026 13:35:09
Amazon to invest additional US$21 billion in Spain for data centres and AI
The investment would support up to 30,000 jobs until 2035
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Amazon
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 876,00
|-1,61%
|Amazon
|175,72
|-1,09%
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.