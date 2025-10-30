Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

30.10.2025 15:34:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 205 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) nach Quartalszahlen von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung (Free Cashflow) des Flugzeugbauers hätten positiv überrascht, schrieb George McWhirter in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Erreichung der bestätigten Jahresziele hänge aber stark vom Schlussquartal ab./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

