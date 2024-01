ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Relx auf 3300 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RELX vor Jahreszahlen von 3270 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verlags- und Datenbankkonzern dürfte für 2024 ein weiteres Wachstum über den historischen Trends und einen Aktienrückkauf im Volumen von 900 Millionen Pfund in Aussicht stellen, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betrachtet Relx als langfristigen Qualitätswachstumswert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2024 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

