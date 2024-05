ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Süss Microtec mit 'Buy' - Ziel 71 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) bei einem Kursziel von 71 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Halbleiterzulieferer verhelfe seinen Kunden zu immer leistungsfähigeren Chips, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bayern seien führend in interessanten Marktnischen und auch die Bewertung spreche für einen Kauf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 16:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

