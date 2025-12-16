adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
16.12.2025 09:56:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Das Wachstum von Adidas habe sich zuletzt gegenüber den vorherigen Monaten verlangsamt./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
09:56
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu adidasmehr Analysen
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|168,60
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.