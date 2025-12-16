adidas Aktie

16.12.2025 09:56:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Das Wachstum von Adidas habe sich zuletzt gegenüber den vorherigen Monaten verlangsamt./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC

07:43 adidas Outperform Bernstein Research
10.12.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
24.11.25 adidas Equal Weight Barclays Capital
