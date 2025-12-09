adidas Aktie
|159,20EUR
|-0,85EUR
|-0,53%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Adidas gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
160,00 €
|
Abst. Kursziel*:
18,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
159,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,35%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu adidasmehr Analysen
|08:09
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,20
|0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|08:09
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG