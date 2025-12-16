Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus

Am Dienstag verlor der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,48 Prozent auf 5 725,11 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,888 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 5 755,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 752,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 757,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 710,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 5 693,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 372,31 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 947,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16,41 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1,38 Prozent auf 168,55 EUR), UniCredit (+ 1,04 Prozent auf 69,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,74 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,52 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 217,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 1 502,00 EUR), Bayer (-2,63 Prozent auf 35,06 EUR), Eni (-2,50 Prozent auf 15,61 EUR), Airbus SE (-1,62 Prozent auf 192,90 EUR) und SAP SE (-1,43 Prozent auf 206,65 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 973 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

