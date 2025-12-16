ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Performance
|
16.12.2025 17:58:38
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus
Am Dienstag verlor der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,48 Prozent auf 5 725,11 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,888 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 5 755,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 752,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 757,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 710,21 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 5 693,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 372,31 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 947,03 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16,41 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1,38 Prozent auf 168,55 EUR), UniCredit (+ 1,04 Prozent auf 69,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,74 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,52 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 217,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 1 502,00 EUR), Bayer (-2,63 Prozent auf 35,06 EUR), Eni (-2,50 Prozent auf 15,61 EUR), Airbus SE (-1,62 Prozent auf 192,90 EUR) und SAP SE (-1,43 Prozent auf 206,65 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 973 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
16.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
16.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)