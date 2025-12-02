adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
02.12.2025 07:08:19
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Adidas kappte er seine Margenprognose für 2027 etwas./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
161,50 €
|
Abst. Kursziel*:
17,65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
161,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,87%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidasmehr Analysen
