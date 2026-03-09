Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
09.03.2026 12:34:40
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus (Airbus SE) auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
09.03.26
|Airbus liefert im Februar mehr Flugzeuge aus (dpa-AFX)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Euronext-Handel CAC 40 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt nach (finanzen.at)
|
09.03.26
|Airbus SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight (finanzen.at)
|
09.03.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
09.03.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
09.03.26
|Bernstein Research: Outperform für Airbus SE-Aktie (finanzen.at)