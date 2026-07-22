Airbus Aktie

206,25EUR 7,11EUR 3,57%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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22.07.2026 11:06:56

Airbus SE Kaufen

STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat Airbus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 230 Euro angehoben. Der optimistische Ausblick spiegele die Widerstandsfähigkeit und Sichtbarkeit des Geschäftsmodells des Flugzeugbauers im aktuell unsicheren Marktumfeld wider, schrieb Stefan Maichl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei zudem das vom Kapitalmarkt lange geforderte Aktienrückkaufprogramm, wenngleich der Umfang moderater als erhofft ausgefallen sei. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2026 und die Folgejahre./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
205,90 € 		Abst. Kursziel*:
11,70%
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
206,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,57%
Analyst Name::
Stefan Maichl 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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