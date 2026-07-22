Airbus Aktie
|206,25EUR
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|3,57%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Kaufen
STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat Airbus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 230 Euro angehoben. Der optimistische Ausblick spiegele die Widerstandsfähigkeit und Sichtbarkeit des Geschäftsmodells des Flugzeugbauers im aktuell unsicheren Marktumfeld wider, schrieb Stefan Maichl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei zudem das vom Kapitalmarkt lange geforderte Aktienrückkaufprogramm, wenngleich der Umfang moderater als erhofft ausgefallen sei. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2026 und die Folgejahre./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
205,90 €
|
Abst. Kursziel*:
11,70%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
206,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,57%
|
Analyst Name::
Stefan Maichl
|
KGV*:
-
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