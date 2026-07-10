NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Den zivilen Bereich führt bei ihr Rolls Royce als aussichtsreichsten Wert an./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.