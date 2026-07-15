Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
195,56 €
|
Abst. Kursziel*:
2,27%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
195,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,40%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
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KGV*:
-
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