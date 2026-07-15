Airbus Aktie

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Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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15.07.2026 19:44:28

Airbus SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
195,56 € 		Abst. Kursziel*:
2,27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
195,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,40%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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