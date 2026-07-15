NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.