Airbus Aktie
|206,80EUR
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|3,85%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach am Vorabend angekündigten mittelfristigen Zielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Das für 2029 in Aussicht gestellte operative Gewinnziel (Ebit) basiere wohl auf vorsichtigen Annahmen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften nun aber steigen. Das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm dürften Anleger wohl nicht auf dem Schirm gehabt haben./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
236,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
206,15 €
|
Abst. Kursziel*:
14,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
206,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,12%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
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