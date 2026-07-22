Airbus Aktie

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Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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22.07.2026 10:52:58

Airbus SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach am Vorabend angekündigten mittelfristigen Zielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Das für 2029 in Aussicht gestellte operative Gewinnziel (Ebit) basiere wohl auf vorsichtigen Annahmen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften nun aber steigen. Das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm dürften Anleger wohl nicht auf dem Schirm gehabt haben./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
206,15 € 		Abst. Kursziel*:
14,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
206,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,12%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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