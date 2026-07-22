NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach mittelfristigen Zielvorgaben des Flugzeugbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese seien von Vorsicht geprägt, so dass es durchaus Luft über die Ziele hinaus gebe, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Rückenwind verleihe ein fünf Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm. Im Umfang liege das etwas unter ihrer Prognose, zeitlich komme es aber früher./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.