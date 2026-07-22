Airbus Aktie
|206,50EUR
|7,36EUR
|3,70%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach mittelfristigen Zielvorgaben des Flugzeugbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese seien von Vorsicht geprägt, so dass es durchaus Luft über die Ziele hinaus gebe, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Rückenwind verleihe ein fünf Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm. Im Umfang liege das etwas unter ihrer Prognose, zeitlich komme es aber früher./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
203,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
206,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,15%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:24
|JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Airbus SE-Aktie (finanzen.at)
|
09:18
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Airbus SE-Aktie (finanzen.at)