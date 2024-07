ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einem erhöhten Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) des Konsumgüterkonzerns habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 13:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 13:37 / UTC