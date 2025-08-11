NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.08.2025 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 185 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. In der "Financial Times" kolportierte Zahlungen von Nvidia und AMD an die US-Regierung für eine Freigabe von Chip-Lieferungen nach China seien besser, als den chinesischen Markt für Chips für Künstliche Intelligenz dem Kontrahenten Huaqei zu überlassen, schrieb Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|154,72
|-1,35%