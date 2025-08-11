NVIDIA Aktie

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 185 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. In der "Financial Times" kolportierte Zahlungen von Nvidia und AMD an die US-Regierung für eine Freigabe von Chip-Lieferungen nach China seien besser, als den chinesischen Markt für Chips für Künstliche Intelligenz dem Kontrahenten Huaqei zu überlassen, schrieb Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

