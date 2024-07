ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Renk auf 26,10 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RENK angesichts der anlaufenden Berichtssaison von 27,60 auf 26,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vom Rüstungskonzern Renk erwartet Analyst Victor Allard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ein eher erwartungsgemäßes bis durchwachsenes Zahlenwerk. Er liege gleichauf mit dem Konsens und stellt eine Verlangsamung des Wachstums der Auftragseingänge im Jahresvergleich in Aussicht./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 21:01 / BST

