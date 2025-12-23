Philips Aktie

Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 18:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen am 10. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine Ziele für 2025 zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl richteten sich bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Ende Februar, um weitere operative Verbesserungen beurteilen zu können. Die Aktien schienen im Vergleich zu denen des Wettbewerbers Siemens Healthineers fair bewertet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten