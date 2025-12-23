ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen am 10. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine Ziele für 2025 zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl richteten sich bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Ende Februar, um weitere operative Verbesserungen beurteilen zu können. Die Aktien schienen im Vergleich zu denen des Wettbewerbers Siemens Healthineers fair bewertet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben