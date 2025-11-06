Philips Aktie
|24,19EUR
|-0,57EUR
|-2,30%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsdynamik im dritten Quartal sorge für ein gutes Umfeld vor dem Kapitalmarkttag, schrieb Richard Felton am Mittwochabend im Nachgang des Berichts. Die Aktien der Niederländer bleiben auf der Empfehlungsliste von Goldman./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,71 €
|
Abst. Kursziel*:
27,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,22%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
