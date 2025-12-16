Philips Aktie

22,30EUR -0,23EUR -1,02%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

16.12.2025 20:47:36

Philips Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 22,70 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Langfristig rechne sie bei Philips zwar damit, dass die Transformation fortgesetzt werde, die Erwartungen an das, was der Medizintechnikkonzern 2026 liefern könne, seien jedoch zu hoch./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
22,56 € 		Abst. Kursziel*:
0,62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,79%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

