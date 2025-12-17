Philips Aktie

22,48EUR 0,18EUR 0,81%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 07:54:53

Philips Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Philips beim Kursziel von 25 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Medizintechnikkonzern müsse sich weiter beweisen, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Der Bewertungsabschlag gegenüber der Branche sei zunächst gerechtfertigt, unter anderem wegen des geringeren Umsatzpotenzials und niedrigerer Margen. Webster startet den Konkurrenten Siemens Healthineers derweil mit "Outperform"./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
22,56 € 		Abst. Kursziel*:
10,82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten