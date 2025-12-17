Philips Aktie
|22,48EUR
|0,18EUR
|0,81%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Philips beim Kursziel von 25 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Medizintechnikkonzern müsse sich weiter beweisen, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Der Bewertungsabschlag gegenüber der Branche sei zunächst gerechtfertigt, unter anderem wegen des geringeren Umsatzpotenzials und niedrigerer Margen. Webster startet den Konkurrenten Siemens Healthineers derweil mit "Outperform"./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
