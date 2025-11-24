Philips Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,59 €
|
Abst. Kursziel*:
22,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
