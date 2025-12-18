Philips Aktie

22,25EUR 0,01EUR 0,04%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

18.12.2025 07:59:57

Philips Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Gegenwinds aus China und des vermutlich geringeren Einsparpotenzials könnten sich die aktuellen Markterwartungen an die Niederländer für 2026 als etwas zu hoch erweisen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Quartalsausblick. Der Medizintechnikkonzern habe aber mit seinem Ausblick von Anfang Dezember weitestgehend schon darauf vorbereitet. Mit seinen überarbeiteten Schätzungen liegt Adlington nun etwas unter dem Konsens. Während er lieber an der Seitenlinie bleibt, könnten positiv eingestellte Investoren am Markt auf den Kapitalmarkttag und die Kursschwäche setzen./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
19,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22,38 € 		Abst. Kursziel*:
-12,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,91%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

