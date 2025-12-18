Philips Aktie
|22,25EUR
|0,01EUR
|0,04%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Gegenwinds aus China und des vermutlich geringeren Einsparpotenzials könnten sich die aktuellen Markterwartungen an die Niederländer für 2026 als etwas zu hoch erweisen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Quartalsausblick. Der Medizintechnikkonzern habe aber mit seinem Ausblick von Anfang Dezember weitestgehend schon darauf vorbereitet. Mit seinen überarbeiteten Schätzungen liegt Adlington nun etwas unter dem Konsens. Während er lieber an der Seitenlinie bleibt, könnten positiv eingestellte Investoren am Markt auf den Kapitalmarkttag und die Kursschwäche setzen./rob/tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
19,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,91%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
29.07.25
|Philips-Aktie legt kräftig zu: Philips hebt Ergebnisprognose leicht an (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.mehr Analysen
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|22,25
|0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.