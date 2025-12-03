Philips Aktie
|24,08EUR
|-0,15EUR
|-0,62%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe Philips mit dem 3.0T MRI den ersten heliumfreien Magnetresonanztomographen (MRT) präsentiert, schrieb David Adlington am Mittwoch. Dieses hochwertige Marktsegment wachse derzeit am stärksten, weil Mediziner die Präzision zu erhöhen bestrebt seien./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,00%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
