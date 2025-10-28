Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 11:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen seien auf vergleichbarer Basis stark gewachsen, schrieb Celine Pannuti am Dienstag nach den Umsatzzahlen des Nahrungsmittelkonzerns. Zu verdanken sei dies sowohl den Absatzvolumina als auch dem Produktmix./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten