ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen seien auf vergleichbarer Basis stark gewachsen, schrieb Celine Pannuti am Dienstag nach den Umsatzzahlen des Nahrungsmittelkonzerns. Zu verdanken sei dies sowohl den Absatzvolumina als auch dem Produktmix./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT

