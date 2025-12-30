Danone Aktie
|76,92EUR
|0,26EUR
|0,34%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Danone habe vom Wachstum im Mineralwasser-Geschäft profitiert./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
